"Chloë (13) heeft geen geldig ticket en wordt in het donker uit de bus gezet"

KVE

22/11/16 - 21u54 Bron: ATV

Chloë Gerardi © Videostill ATV.

video Toen Chloë Gerardi de bus nam naar haar thuis in Oostmalle, bleek ze niet over een geldig vervoersbewijs te beschikken. Volgens het 13-jarige meisje doorzochten inspecteurs van De Lijn eerst haar persoonlijke spullen waarna ze in het donker uit de bus werd gezet. Haar ouders zijn hier niet over te spreken.