Derde verdachte van aanslagplannen op EK-dorp vrijgelaten

22/11/16 - 21u40 Bron: Belga

Samir Chaghouani (27), de derde verdachte in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op het EK-fandorp aan het Rogierplein, is vandaag door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt televisiezender RTL en het nieuws wordt bevestigd door de advocaten van de man, meesters Sebastien Courtoy en Tsedey Negede. Volgens zijn advocaten heeft Chaghouani nog vanavond de gevangenis kunnen verlaten. De twee andere verdachten in het dossier, Moustapha (40) en Jawad (29) Benhattal, waren eerder al vrijgelaten door de kamer van inbeschuldigingstelling.

Moustapha en Jawad Benhattal en Samir Chahjouani werden in de nacht van 17 op 18 juni opgepakt. Terrorismespeurders van de federale gerechtelijke politie vielen toen binnen op 40 adressen en doorzochten ook 152 garageboxen. De drie zouden het in afgeluisterde gesprekken gehad hebben over aanslagen die ze tijdens het weekend van 18 en 19 juni wilden plegen, op het EK-fandorp op het Rogierplein, de Louizalaan of buitenlandse ambassades. Bij de huiszoekingen konden de speurders echter geen wapens of explosieven aantreffen.



Beide Benhattals werden ook verdacht omdat ze familie zijn van de broers Ibrahim en Khalid El Bakraoui, die zich opbliezen bij de aanslagen van 22 maart in Zaventem en Brussel. Zowel de Benhattals als de El Bakraoui's zijn bovendien ook familie van Oussama Atar, die beschouwd wordt als het mogelijke brein of minstens de inspirator van de aanslagen van 22 maart.



De verdediging van zowel beide Benhattals als van Samir Chahjouani heeft echter steeds volgehouden dat het hele dossier op foute interpretaties en misverstanden berust en er nooit enig plan voor een aanslag is geweest.