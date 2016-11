Exclusief op HLN.be: verras jouw kind met een videobericht van Sinterklaas

Door: redactie

22/11/16 - 20u22

Zijn je (klein)kinderen aan het aftellen naar 6 december? Om het lange wachten te verzachten, hebben wij de Sint kunnen overtuigen om een persoonlijk videobericht te maken voor elk kind. Tenminste, als ze een mooie tekening opsturen. Sinterklaas stuurt voor elke tekening jouw kinderen een persoonlijk videobericht terug.

Verras je (klein)kinderen met zo'n videobericht van de Sint in 4 eenvoudige stappen:



1. Laat je (klein)kind(eren) een tekening maken voor Sinterklaas

2. Neem een foto van de tekening met je smartphone

3. Stuur deze foto op via de HLN app voor iPhone of Android. Klik op de 'Video van Sint' knop.

4. De Sint stuurt je meteen een persoonlijk videobericht terug



Deze actie loopt tot en met 6 december, exclusief in de app van HLN.be. De app van HLN nog niet geïnstalleerd? Download hem dan meteen gratis op je iPhone of Android smartphone.