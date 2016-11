Nieuw: Met je baby naar de wellness

Door: redactie

22/11/16 - 19u56 Bron: vtmnieuws.be

video

Wellness alleen maar voor volwassenen? Vergeet het! In Berchem kunnen baby's sinds kort genieten van een behandeling in de wellness. Samen met hun moeder kunnen ze onder meer genieten van een bubbelbad van 35 graden. Chiara Van Hirtum kwam op het idee toen ze zelf zwanger was. "Ik wilde iets leuks om met mijn dochtertje te doen. Babyzwemmen sprak me niet aan, omdat dat water zo koud is. Daarom ben ik zelf met de Baby Spa begonnen." Gemiddeld duurt een sessie in de wellness een uur en kost een behandeling 55 euro. De baby krijgt dan een zwempamper en dobbert maximum een halfuurtje in een drijfring in het warme water. De ouders staan aan de rand van het bad om hun kind aan te moedigen. Volgens de uitvindster heeft de therapie positieve gevolgen op de ontwikkeling van het kind. "Baby's bewegen vaak te weinig en in zo'n bad kunnen ze vrijuit bewegen. En bovendien versterkt het de band tussen ouder en kind." Kind en gezin kritisch Kind en Gezin blijft kritisch: zij moedigen wellness voor baby's niet aan, maar raden het ook niet af. "Elke vorm van beweging en contact tussen ouders en kind is goed, maar het hoeft uiteraard niet op zulke manieren te zijn."