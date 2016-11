Door: redactie

Het is nu al achttien dagen geleden dat kickbokser Marc De Bonte spoorloos verdween na een etentje. Zijn ouders, vriendin, familie en vrienden zijn radeloos. Zij geloven dat er kwaad opzet mee gemoeid is. Het parket van Turnhout lanceert in het VTM NIEUWS-programma FAROEK een oproep tot getuigen, want mogelijk is de kickbokser toch niet in het Nederlandse Best verdwenen.