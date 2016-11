Nieuwe technologie tegen terreur?

Door: redactie

22/11/16 - 19u34 Bron: vtmnieuws.be

video

Beveiliging tegen terreur blijft een zorg. Een Belgisch bedrijf heeft daarom een technologie ontwikkeld om passagiers op de luchthaven te kunnen volgen, vanop de parking tot aan de gate. Op die manier weet moment weet de beveiliging op elk moment precies waar je bent. Het systeem is voorgesteld op een grote conferentie in Brussel, over veiligheid in de luchtvaart. Technologie hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn, dat bewijst het kleine apparaatje dat vandaag werd voorgesteld. Een tag stuurt elke seconde signalen uit via bluetooth en op die manier weten ze op elk moment constant waar je bent, tot op ongeveer een meter. "Dit tracking device kan de positie bepalen van een persoon, maar als die persoon dit doorgeeft aan iemand anders, dan is er misschien een probleem van veiligheid. Daarom moet dit soort devices ook gekoppeld worden aan andere systemen zoals gezichtsherkenning, met behulp van camera's", klink het bij Dirk Callaerts, de CEO van het bedrijf achter de technologie. En ook die technologie is aanwezig op de veiligheidsconferentie van Airports Council International, dat honderden luchthavens van over de hele wereld samenbrengt.