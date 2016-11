West-Vlaamse taskforce zet vluchtelingen aan het werk

Door: redactie

22/11/16 - 19u34 Bron: Belga

Een vluchteling aan de ingang van het opvangcentrum in Koksijde. © photo news.

Bijna driekwart van de volwassen vluchtelingen die in Koksijde, of daar in de nabijheid verbleven, zijn opgenomen in een integratie- of werkproject. Dat zijn de resultaten van een pilootproject in Koksijde, georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met onder meer VDAB, Syntra West en het Agentschap Integratie en Inburgering. Na de ervaring is een draaiboek opgesteld om uit te rollen in West-Vlaanderen en bij uitbreiding in Vlaanderen.