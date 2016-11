Peter Gyselbrecht aangehouden voor lekken telefoongesprekken aan VRT

Martijn Vanhinsberg

22/11/16 - 18u58 Bron: eigen berichtgeving

© photo news.

Kasteelmoord Peter Gyselbrecht is in de loop van de avond aangehouden door de onderzoeksrechter. Hierdoor blijft hij voorlopig in de cel tot hij eerstdaags voor de raadkamer verschijnt.

Peter Gyselbrecht is afgelopen nacht door politiespeurders opgepakt en deze nacht ondervraagd in de kantoren van de federale gerechtelijke politie in Brugge. Aanleiding is zijn persbericht van gisteren waarin hij openlijk bekende dat hij afgetapte telefoongesprekken van de familie Saelens lekte aan de VRT. Het ging om conversaties tussen de familie Saelens, hun advocaat Jan Leysen, een Brugse parketmagistraat en een ex-minister die door de recherche werden afgeluisterd begin februari 2012: de periode dat Stijn Saelens nog vermist was.



"Ik, en ik alleen heb de VRT-redactie de getapte telefoongesprekken bezorgd die te horen waren tijdens de uitzending. Ik heb dit gedaan op eigen initiatief, zonder dat mijn vader André Gyselbrecht dit wist." De zoon van dokter Gyselbrecht verklaarde dat hij handelde uit machteloosheid.



Peter Gyselbrecht herhaalde afgelopen nacht bij de politie zijn bekentenis. Hij kan worden vervolgd voor misbruik van het inzagerecht waarop een gevangenisstraf staat van 1 jaar cel en een boete van 3.000 euro.



In 2012 zat hij al een kleine zeven maanden in de gevangenis voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de kasteelmoord. Het parket vroeg aan de raadkamer om Gyselbrecht samen met vier andere verdachten naar de correctionele rechtbank te verwijzen voor de moord op Stijn Saelens. De beslissing hierover valt donderdag om 11 uur.