Twee verdachten van aanslag op Joods Museum vrijgelaten

Door: redactie

22/11/16 - 18u32 Bron: Belga

Een herdenkingsplaat voor de slachtoffers van de aanslag op het Joods Museum. © afp.

Nacer Bendrer, een van de verdachten in het onderzoek naar de aanslag op het Joods Museum van Brussel, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden en mits betaling van een borgsom van 50.000 euro. Dat meldt de RTBF en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Ook de derde verdachte, Mounir Attalah (29) zit niet langer in voorlopige hechtenis. Zijn vrijlating dateert al van enkele maanden geleden maar raakte pas vanavond bekend.

De 26-jarige Bendrer werd op 9 december 2014 opgepakt in de omgeving van Marseille. De Franse politie vond toen in zijn woning twee automatische pistolen, een jachtgeweer, een lader en munitie, maar ook en vooral een automatisch geweer van het type kalasjnikov, dat opvallend veel gelijkenissen zou vertonen met het wapen dat Nemmouche gebruikte bij de aanslag op het Joods Museum op 24 mei, waarbij vier doden vielen. Bendrer verbleef tussen 2008 en 2010 in dezelfde gevangenis als Mehdi Nemmouche, in Salon-de-Provence. In die periode zouden een groep gedetineerden in die gevangenis zich bekeerd hebben tot een radicaal-religieuze stroming en Nemmouche en Bendrer zouden de actiefste leden van die groep geweest zijn. Bendrer minimaliseert dat verhaal, maar uit het onderzoek zou wel blijken dat hij en Nemmouche na hun hechtenis en in de weken voor de aanslag contact hielden. Nemmouche zou Bendrer begin april 2014 vanuit Brussel gebeld hebben, waarna Bendrer naar Brussel zou zijn gereisd. Twee weken later zou Nemmouche dan op zijn beurt naar Marseille gereisd zijn. Ook na de aanslag reisde Nemmouche terug naar Marseille, waar hij op 30 mei werd opgepakt. Bendrer heeft wel steeds elke betrokkenheid bij de aanslag ontkend.

Derde verdachte

Mounir Attalah werd op 1 juli 2015 aan België overgeleverd door het Franse gerecht. Net als tweede verdachte Nacer Bendrer leerde Attalah Mehdi Nemmouche kennen toen beiden in 2010 in de gevangenis van Salon-en-Provence verbleven.



Tijdens het onderzoek naar de aanslag op het Joods Museum kwam aan het licht dat Nemmouche van einde maart tot einde mei 2014 in Brussel verbleef, maar dat hij wel van 24 tot 29 april in Marseille was. In die periode ontmoette hij Mounir Attalah. Nemmouche zou Attalah gebeld hebben met de vraag hem te kunnen zien. Die laatste stemde daarmee in en bij hun ontmoeting zou Attalah voorgesteld hebben samen iets te gaan eten. Nemmouche zou hem echter gevraagd hebben hem naar La Valentine, een wijk van Marseille, te brengen en beloofde Attalah diezelfde avond terug te bellen maar deed dat niet meer. Volgens Attalah had hij Nemmouche sindsdien nooit meer gezien.



Attalah was in december 2014 als eens opgepakt, net als Nacer Bendrer, maar werd vrijgelaten terwijl Bendrer in februari 2015 al aan België werd overgeleverd. In juni 2015 schreef de Belgische onderzoeksrechter evenwel een Europees aanhoudingsbevel tegen de man uit, nadat Nacer Bendrer verklaard had dat de man mogelijk een rol had gespeeld in de levering van wapens aan Nemmouche. Attalah heeft steeds elke betrokkenheid bij de aanslag ontkend.