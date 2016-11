Zoektocht op volle zee naar overboord geslagen man

Jelle Houwen

22/11/16 - 16u09 Bron: eigen berichtgeving

© Mathias Mariën.

Zeebrugge

Archiefbeeld van de NH90. © belga.

In Zeebrugge is momenteel een grote reddingsactie aan de gang op volle zee. Ter hoogte van reddingsboei S8 is dat, 8 kilometer voor de kust van Zeebrugge. De NH90, politieboot en reddingsboten rukten uit nadat twee mannen overboord sloegen van het cargoschip Palmerton. Een van hen is intussen gered en is naar het ziekenhuis. De tweede is vermist.



Het ongeval gebeurde rond 14u30 zo'n 8 kilometer voor de kust van Zeebrugge. "De twee bemanningsleden namen een deel aan een oefening toen het fout liep en ze in het water zijn gevallen", zegt Réjane Gyssens van het Reddings- en Coördinatiecentrum. "Over de toestand van de geredde matroos is nog geen duidelijkheid. De watertemperatuur op zee is zo'n 12 graden momenteel. Een fitte man kan daarin wel enige tijd overleven. Maar hoe langer in het water, hoe minder weerstand."



Er is een algemeen scheepsvaartalarm: iedereen op zee moet uit zijn doppen kijken. Het gaat om een beroepsvaartuig uit Antwerpen.