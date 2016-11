Man wilde stiefzoontje verdrinken in bad en filmde gruweldaad: vijf jaar cel

Door: redactie

Laakdal De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een 28-jarige man uit Laakdal dinsdag veroordeeld tot 5 jaar cel voor onmenselijke behandeling van zijn stiefzoontje van 2,5 jaar. De mama van het kind krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden voor schuldig verzuim.

De onmenselijke behandeling vond plaats in de zomer van 2015 en kwam aan het licht nadat de politie melding kreeg dat een 2,5 jarig kind volledig onder de blauwe plekken stond. Tijdens het onderzoek vond de politie opmerkelijke filmpjes op het gsm-toestel van Wesley V.D.B., de stiefvader van het kind. Op het gsm-toestel waren beelden opgeslagen waarbij het kind in een bad zat waarbij het water tot aan de rand gevuld was. De stiefpapa filmde hoe het jongetje moeite moest doen om niet te verdrinken.



"Door het kind in deze situatie achter te laten, werd op bewuste wijze ernstig leed berokkend, aangezien op de video duidelijk te zien is hoe het kind op dat moment doodsangsten doorstaat", stelt de rechter in zijn vonnis. Naast de onmenselijke behandeling is de stiefpapa ook schuldig bevonden aan slagen en verwondingen ten aanzien van het kind. Het jongetje raakte gewond omdat de stiefpapa het kind niet in het autostoeltje had vastgemaakt toen hij zich met de auto verplaatste.



Van de opgelegde celstraf van 5 jaar zijn 2 jaar voorwaardelijk uitgesproken. De man mag geen nieuwe strafbare feiten plegen en moet zich laten behandelen voor zijn agressieprobleem.



De moeder van het kind is volgens de rechtbank schuldig aan schuldig verzuim. Zij krijgt 12 maanden cel, waarvan 10 maanden met uitstel.