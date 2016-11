"Migratiestop van tien jaar nodig"

Door: redactie

"Dit land heeft een migratiestop van minstens tien jaar nodig", zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Hij doet de oproep in het online debatprogramma 'De Meulemeester in Debat'. Zijn tegenstander in het debat, CD&V-militant Youssef Kobo noemt de partij "nog even racistisch als 25 jaar geleden." Anke Van dermeersch uit het partijbestuur en Filip Dewinter die terechtgewezen wordt na een speech bij het Griekse Gouden Dageraad: Vlaams Belang leek de afgelopen dagen een meer 'propere' partij te willen worden. Maar bij 'De Meulemeester in Debat' haalde voorzitter Van Grieken de harde lijn weer boven.