Hoogoven ArcelorMittal in Seraing wordt gedynamiteerd

22/11/16 - 16u51 Bron: Belga

Een van de hoogovens van ArcelorMittal-vestiging in Seraing bij Luik wordt, als alles volgens plan verloopt, op 16 december gedynamiteerd. Het staalbedrijf heeft daarvoor een vergunningsaanvraag ingediend, zo bevestigde de burgemeester van Seraing aan Belga nadat het nieuws in Le Soir was verschenen. Het gemeentebestuur onderzoekt morgen de aanvraag.