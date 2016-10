Militaire vakbonden plannen acties tegen verhoging pensioenleeftijd

Door: redactie

De vier militaire vakbonden zullen actie voeren tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Dat zeggen ze vandaag na een overleg met de minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). Hoe de acties er precies zullen uitzien en wanneer ze zullen plaatsvinden, is nog niet geweten.

Maandagnamiddag vroegen ACMP-CGPM, VSOA Defensie, ACOD Defensie en ACV Defensie tekst en uitleg aan Vandeput over de beslissing van de federale regering om de pensioenleeftijd voor militairen op te trekken. Momenteel gaan de meeste militairen van ambtshalve op 56 jaar met pensioen. Vanaf 2018 wordt de pensioenleeftijd verhoogd tot 57 jaar en vervolgens jaarlijks met 6 maanden opgetrokken om de leeftijd van 63 te bereiken in 2030.



De vakorganisaties waren, zacht uitgedrukt, niet te spreken over deze maatregel. "We wisten dat ze iets gingen doen maar dit is toch dramatischer dan we verwacht hadden", zegt Edwin Lauwereins van VSOA Defensie. Yves Huwaert van de Algemene Centrale van het Militair Personeel (ACMP) noemt de verhoging "te brutaal" en "ver voorbij het aanvaardbare".



De vakbonden beslisten na het overleg om in gemeenschappelijk front actie te voeren. "We zullen bij de verschillende autoriteiten langsgaan om onze boodschap over te brengen. Als we geen sluitende garanties krijgen over een aanpassing van deze maatregel, dan zullen we de straat optrekken", zegt Huwaert, die nog waarschuwt dat deze beslissing heel wat andere "frustraties uit het verleden" aan het oppervlak zal brengen.