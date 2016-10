Politie start onderzoek naar killerclowns in Genk en As

Door: redactie

De lokale politie MidLim is een onderzoek gestart naar enkele onbekenden, die zondagavond verkleed als killer- of horrorclown onrust veroorzaakten aan de voormalige mijnsite C-Mine in Genk en aan de Steenweg in As.

Van bij C-Mine kwamen twee meldingen binnen dat er twee clowns rondliepen. Een politieploeg ging ter plaatse, maar kon niemand meer aantreffen. Vandaag dook er op sociale media een filmpje op van twee vermoedelijke clowns in As. De politie onderzoekt of er een link is met de individuen in Genk.



Het fenomeen van killer- of horrorclowns is vanuit Amerika naar onze contreien komen overwaaien. Ze proberen mensen schrik aan te jagen. De politie weet niet of de clowns in Genk gewapend waren, want de vogels waren al vliegen. "Bepaalde aspecten zijn wel strafbaar. Verkleed en onherkenbaar gemaskerd zijn is verboden. Mensen bedreigen is verboden, net als mogelijke wapendracht. Tot slot is het zich onttrekken aan politiecontroles strafbaar. Onze ploegen zijn op de hoogte en gaan zo snel mogelijk ter plaatse. Meer kunnen we voorlopig niet doen", aldus Marleen Sneyers van de communicatiedienst van politie MidLim.