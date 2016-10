Merchtem wil steltenlopers laten erkennen als werelderfgoed

Door: redactie

Merchtem gaat bij de Unesco een dossier indienen om de Koninklijke Steltenlopers uit haar gemeente te laten erkennen als cultureel werelderfgoed. Dat meldt burgemeester Eddie De Block (Open Vld). Een procedure duurt normaliter een tweetal jaar. Merchtem hoopt een positieve beslissing te bekomen om het 75-jarig bestaan van de groep in 2020 luister te kunnen bijzetten.

Het Merchtemse steltenlopen ontstond in het gehucht Langevelde waar de Molenbeek bijna jaarlijks overstroomde en de bewoners hun toevlucht namen tot stelten om de dorpskom van Merchtem te bereiken. Het gaat om een aloude traditie. Ook in het schilderij 'kinderspelen' van Pieter Breughel de Oude (1532) zijn steltenlopers te zien. De Koninklijke Steltenlopers werden in 1945 opgericht toen stoeten werden georganiseerd in het kader van de vredesfeesten en Langevelde op het idee kwam om steltenlopers gehuld in de nationale driekleur te laten opstappen. Dat werd binnen de kortste keren een immens succes. Tot dusver was de vereniging al te gast in 19 landen en op verschillende grote evenementen zoals wereldtentoonstellingen, Olympische spelen, WK en EK voetbal...



"De Koninklijke Steltenlopers zijn wereldwijd een unieke groep omdat ze op stelten lopen van liefst 4,1m lang onder de voet. Van alle organisaties hebben zij de hoogste stelten. Ze hebben al in zoveel landen opgetreden en op zovele grote evenementen en overal waar ze komen hebben ze een enorm succes. Eind november trekken ze naar Dubai om er deel te nemen aan de parade van de nationale feestdag. Ze zijn terug uitgenodigd om op te treden op het Rode Plein in Moskou omdat bij hun vorig optreden president Poetin niet kon aanwezig zijn. Het ogenblik is meer dan rijp om de aanvraag in te dienen om erkend te worden als werelderfgoed", aldus burgemeester Eddie De Block.