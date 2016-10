Zorgcentrum in Melle krijgt boete voor onopzettelijke doding Huntington-patiënt

Door: redactie

17/10/16 - 12u57 Bron: Belga

© thinkstock.

Twee personeelsleden en de directeur van een zorgcentrum in Melle zijn door de Gentse correctionele rechtbank vrijgesproken voor onopzettelijke doding van een patiënte, maar het centrum zelf werd veroordeeld tot een geldboete van 12.000 euro. De 59-jarige vrouw leed aan de ziekte van Huntington, een erfelijke aandoening die de hersenen aantast en onder meer onwillekeurige bewegingen veroorzaakt. De vrouw moest vastgemaakt worden aan haar bed, maar stierf nadat ze gekneld raakte in een buikriem.

De feiten gebeurden op 11 augustus 2014 in het centrum van vzw De Heide voor personen met een beperking, dat zich specialiseert in de ziekte van Huntington. De vrouw werd aan haar bed vastgemaakt, om te vermijden dat ze zichzelf zou verwonden wanneer ze onwillekeurige bewegingen maakte. De vrouw kon zich echter deels losmaken en viel uit het bed. De buikriem waarmee ze vastgebonden zat, knelde rond haar middenrif totdat ze stikte.



De directeur en de twee personeelsleden van de instelling werden ervan verdacht door gebrek aan voorzorg onopzettelijk de dood van de vrouw te hebben veroorzaakt. Volgens de advocaat van de nabestaanden van de vrouw ging het om "een ongelofelijke laksheid en onzorgvuldigheid die niet te rechtvaardigen valt, en die tot haar dood geleid heeft". Het openbaar ministerie beschouwde het overlijden als "grotendeels het gevolg van een gebrek aan communicatie en opvolging".



De rechtbank sprak vandaag de twee personeelsleden en de directeur vrij, maar de vzw De Heide kreeg een boete van 12.000 euro opgelegd. Volgens de rechter is er sprake van een gebrekkige interne organisatie en is de kans groot dat een verpleegster de buikriem niet correct bevestigd heeft. Dat kan echter niet bewezen worden omdat de patiënte door haar ziektebeeld mogelijk "quasi bovenmenselijke krachten" zou ontwikkeld hebben om in die positie te belanden.



De personeelsleden hadden gesteld dat de buikriem wel correct werd omgedaan. Het centrum is een van de referentievoorzieningen voor patiënten met het ziektebeeld. "Het zou onmenselijk geweest zijn om de vrouw telkens met een driepunts- of vijfpuntsfixatie vast te leggen, gelet op haar heel zware symptomen", stelde de advocaat van de directeur. De verpleegster was wel nalatig omdat het de bedsponden, die twee weken voor de dood van de vrouw stuk waren en sindsdien slechts voorlopig hersteld waren, niet omhoog had geplaatst. Uit de verklaringen van het personeel van het centrum bleek dat dat een courante praktijk was.



De dochter van het slachtoffer, die aan dezelfde ziekte lijdt, kreeg een schadevergoeding van 5.000 euro. Het centrum moet ook instaan voor een rechtsplegingsvergoeding van 2.400 euro en de gerechtskosten van 10.900 euro.