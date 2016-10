Vader Jonathan Jacob buiten vervolging gesteld voor lek naar de pers

Door: redactie

17/10/16 - 12u22 Bron: Belga

Jan, de vader van Jonathan Jacob. © belga.

De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen heeft Jan Jacob, vader van de overleden Jonathan (26), buiten vervolging gesteld voor het lekken van camerabeelden uit het strafdossier aan de pers. De KI bevestigt daarmee een eerdere beslissing van de raadkamer.





Jonathan Jacob voor zijn dood in de cel. © Panorama.

Jonathan Jacob overleed op 6 januari 2010 in een politiecel in Mortsel na een tussenkomst van het Bijzondere Bijstandsteam (BBT) van de lokale politie van Antwerpen. Hij was daar beland, nadat het psychiatrisch centrum Broeders Alexianen in Boechout hem had weggestuurd, omdat hij zich agressief opstelde. Jonathan was onder invloed van amfetamines.



Nadat de zaak verwezen werd naar de rechtbank, had vader Jan Jacob camerabeelden uit de cel aan het VRT-reportageprogramma 'Panorama' bezorgd. Hij wilde daarmee bepaalde zaken aanklagen, die volgens hem waren misgelopen in het onderzoek.



Het BBT diende in mei 2013 klacht met burgerlijke partijstelling in en vader Jacob werd een jaar later in verdenking gesteld wegens misbruik van zijn inzagerecht in het strafdossier.



Onderzoek niet gehinderd

De raadkamer stelde hem vorig jaar buiten vervolging: hij had het onderzoek niet gehinderd met het lekken van de beelden en ook de privacy van de agenten werd niet geschonden. De leden van het BBT gingen in beroep tegen die beslissing. Volgens hun advocaat Jan De Man werd het geheim van het strafonderzoek geschonden en verloren zijn cliënten het recht op een eerlijk proces. De BBT'ers vingen echter bot: Jan Jacob werd op vordering van het parket-generaal opnieuw buiten vervolging gesteld. Hij zal dus niet voor de rechtbank moeten verschijnen.



7 lange jaren

"Ik ben zeer opgelucht. Toch al één last die van mijn schouders is gevallen. Nu volgende maand nog de zaak van mijn zoon die voor het hof van beroep wordt behandeld. Hopelijk kunnen we het daarna achter ons laten, want het duurt allemaal al zeer lang. Mijn zoon is intussen al bijna zeven jaar dood", reageerde Jan Jacob.