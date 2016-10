Twintigers slaan Francis bijna dood met baseballknuppel, rechter geeft hen deels straf met uitstel

Door: redactie

17/10/16 - 12u18

Florent M. (l) en Arthur V. © Marc Baert.

Twee jonge twintigers die zich eind 2012 schuldig gemaakt hadden aan ernstige feiten van zinloos geweld zijn door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot celstraffen van twee jaar en 40 maanden. In beide gevallen is de helft met uitstel. De twee hadden in Merchtem twee mannen van middelbare leeftijd aangevallen met een baseballknuppel en één van de slachtoffers had die aanval ternauwernood overleefd.

Luc Robberechts (l.) probeerde Francis Vrijdag (r.) te helpen, maar deelde vervolgens zelf in de klappen. © Marc Baert. Na de aanval kwamen 2.500 mensen op straat in Merchtem om tegen het zinloze geweld te protesteren. © Mozkito.

De feiten vonden plaats in de vroege ochtend van zondag 8 december 2012. Francis Vrijdag, een 51-jarige man die terugkwam van een KWB-feestje in de Dendermondestraat, werd door twee onbekenden in elkaar geslagen met een baseballknuppel. Toen even later een koppel voorbijreed en het slachtoffer zag liggen, stapte de man van het koppel uit. Ook Luc Robberechts werd aangevallen en kreeg klappen.



De aanvallers sloegen zelfs hun knuppel kapot op het voertuig, waarna ze nog eens op hun eerste slachtoffer begonnen in te trappen. Het koppel belde de hulpdiensten en toen die ter plaatse kwamen, bleek dat Vrijdag in kritieke toestand verkeerde. Volgens zijn advocate is de man nooit volledig hersteld van de brute aanval.



Gepocht

De twee daders, de 22-jarige Florent M. en de 23-jarige Arthur V., werden pas in februari 2013 opgepakt nadat ze tegenover vrienden over de feiten hadden gepocht. Volgens de rechtbank had Florent M. het grootste aandeel in de feiten en vertoonde de man een totaal onaangepast en antisociaal gedrag.



Bovendien was er bij hem weinig schuldbesef of spijt merkbaar. "Het enige positieve is dat er sinds 2012 geen nieuwe feiten hebben plaatsgevonden", klonk het in het vonnis.



M. werd veroordeeld tot 40 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Zijn kompaan Arthur V. kreeg twee jaar cel, eveneens de helft met uitstel.