Twee jaar cel voor cannabisdealers uit Sint-Pieters-Leeuw

17/10/16 - 11u23 Bron: Belga

© thinkstock.

Twee dertigers die in Sint-Pieters-Leeuw een cannabishandeltje hadden opgezet, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van twee jaar met uitstel en geldboetes van 6.000 euro, waarvan drie vierden met uitstel. Eén van de twee had gedurende iets meer dan een jaar cannabis gedeald aan verschillende personen en zichzelf bevoorraad bij de tweede verdachte.

Het onderzoek naar beide mannen begon toen de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw informatie kreeg dat M.B. grote hoeveelheden cannabis aan de man bracht vanuit zijn woning en zich bevoorraadde bij een man die in een warenhuis in Sint-Pieters-Leeuw werkte, D.E. De politie onderzocht het telefoonverkeer van beide mannen en stelde vast dat die op twee maanden tijd elk meer dan 5.000 telefonische contacten hadden, waarvan een groot deel met elkaar, en dat D.E. op regelmatige tijdstippen naar Nederland reed, waar hij telkens maar een paar uur verbleef. Observaties van de twee mannen leverden weinig informatie op, maar toen de politie begin juli 2015 bij de twee binnenviel, trof ze een halve kilo cannabis aan bij M.B., en nog eens 70 gram bij D.E.



Volgens de rechtbank had M.B. in totaal 1,7 kilo cannabis aan de man gebracht en D.E 2,5 kilo. Beiden werden vandaag veroordeeld tot gevangenisstraffen van twee jaar met uitstel en geldboetes van 6.000 euro, waarvan drie vierden met uitstel. Het geld dat de twee met hun drughandel verdiend hadden, werd ook verbeurd verklaard.