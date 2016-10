Livestream - Premier wil komende weken en maanden beslissing over modaliteiten Arco-regeling

Door: redactie

17/10/16 - 11u10 Bron: Belga

Arco De regering heeft tijdens het begrotingsdebat van vorige week enkel de ambitie uit het regeerakkoord over Arco bevestigd. De komende weken en maanden wil de regering beslissingen nemen over de uitvoering van die afspraak. Dat heeft premier Charles Michel verklaard in de Kamer.

De premier antwoordde daarmee op een motie van fractieleider Kristof Calvo (Ecolo-Groen), waarin die meer uitleg vroeg over de beslissingen die de regering vorige vrijdag nam over de vergoeding voor de Arco-coöperanten en over de meerwaardeheffing.



Premier Michel verklaarde dat de regering enkel de beslissing heeft bevestigd die in het regeerakkoord staat, maar geen enkel nieuw akkoord heeft gesloten over de modaliteiten. Hij merkte op dat daarbij rekening moet worden gehouden met de Europese verplichtingen. De komende weken en maanden wil de regering beslissingen nemen in het dossier, zodat die operationeel zou zijn in 2017.



Kamerlid Calvo stelde dat de premier veel woorden nodig had om te zeggen dat er geen akkoord is binnen de meerderheid. "Het zijn uw eigen meerderheidspartijen die paniek zaaien en onduidelijkheid creëren", aldus Calvo, die erop wees dat er voor Arco geen euro in de begrotingstabellen staat.