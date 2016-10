We beleefden vandaag drukste ochtendspits sinds de zomer

Door: redactie

Omstreeks 8.10 uur stond er deze ochtend 345 kilometer file op onze wegen. Meteen de drukste ochtendspits van na de zomerperiode. "Al voor 7 uur vanmorgen was het naar Brussel en Antwerpen meer dan drie kwartier aanschuiven". Dit zegt VRT-verkeersanker Hajo Beeckman. De drukte op de weg is ondertussen geluwd.

"De files zijn eigenlijk enkel toe te schrijven aan de normale oktoberdrukte", vervolgt Beeckman. "Er was dvanochtend hier en daar wel wat nattigheid op weg, die de vroege ochtendspits heeft vertraagd, maar het heeft nergens fel geregend".



Steeds langere files

Ook het aantal ongevallen bleef beperkt. Volgens Beeckman zullen de files in oktober en november echter wel vaker opvallend langer zijn. "We zien elk jaar een evolutie in de ochtendspits tijdens die maanden", legt hij uit. "Het wordt telkens ietwat drukker, onder andere door het slechter wordende weer".