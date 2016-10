Waarom buschauffeurs in Sint-Niklaas deze week zonder uniform rijden

Door: redactie

Buschauffeurs van de stelplaats Sint-Niklaas rijden vanaf vandaag, de hele week lang, zonder uniform uit protest tegen een gebrek aan inspraak bij het aanpassen van diensten. Het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACLVB, ACV, ACOD) dient vandaag ook een stakingsaanzegging in.

Het conflict gaat terug naar begin juni, wanneer De Lijn een nieuwe stelplaats in het Europark-Zuid in gebruik neemt. Om de dienstregeling naar de gebruikers niet in het gedrang te brengen, vertrekken bussen vanaf maandag soms iets vroeger of iets later van de stelplaats naar de halte waar de dienst begint.



"Per regio bestaan er baremacommissies, een afgeleide van de ondernemingsraad, waar de diensten besproken worden", zegt Sylvia Van Goethem (ALCVB) namens het vakbondsfront. "Er is geen akkoord in de baremacommissie van Sint-Niklaas om de diensten aan te passen. Wat zitten we in een overlegorgaan te doen als men er geen rekening mee houdt."



Bij de Lijn is te horen dat het thema vorige week wel aan bod kwam op een vakbondsoverleg. Een woordvoerder garandeert dat de chauffeurs op maandbasis aan hun uurdagprestatie van 7,24 uur zullen komen.



De vakbonden dienden een stakingsaanzegging in. Ook in de andere stelplaatsen van De Lijn Oost-Vlaanderen wordt opgeroepen om solidair te zijn en de ludieke actie te volgen.