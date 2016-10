Bliksem slaat in op schroothoop en veroorzaakt hevige brand

Door: redactie

Deerlijk In de nacht van gisteren op vandaag is brand ontstaan bij recyclagebedrijf Casier Recycling in het West-Vlaamse Deerlijk. Het vuur ontstond vermoedelijk door een blikseminslag op een schroothoop. "Er is geen gevaar meer voor uitbreiding. Een dertigtal mankrachten is nog in de weer op de site", zegt persofficier Philip Stichelbaut van Hulpverleningszone Fluvia omstreeks 9.00 uur.