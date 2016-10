Dewinter: "Uitspraken Peter De Roover klonken mij als muziek in de oren"

Door: redactie

Toen afgelopen weekend bekendraakte dat N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover tijdens een debat gezegd heeft dat zijn partij de Vlaamse onafhankelijkheid zou eisen als ze bij de volgende verkiezingen een meerderheid met het Vlaams Belang kan vormen, klonk dat Filip Dewinter "als muziek in de oren". Dat zei de VB'er vandaag op Radio 1. "Hij geeft aan wat vele N-VA'ers werkelijk denken."

"Stel, morgen haalt N-VA 40 procent, het Vlaams Belang haalt er 11. Zal N-VA het Vlaams Belang dan meenemen om de onafhankelijkheid te eisen?", vroeg een moderator vrijdagavond aan De Roover. "Ja," antwoordde hij, "we zouden dat zelfs met de PS doen." Een N-VA-woordvoerder wees erop dat De Roover aansluitend nog een "verduidelijkende zin" uitsprak: "Iedereen die ons programma wil helpen uitvoeren binnen de democratische spelregels, is welkom".



Hoe dan ook was Filip Dewinter blij met de uitspraken van de voorzitter van De Roover. "Peter De Roover zegt wat elke N-VA'er denkt." Het Vlaams Belang is volgens Dewinter zeker bereid "een groot Vlaams front voor Vlaamse onafhankelijkheid te vormen".



"Wat de N-VA-mandatarissen zeggen tijdens debatten en in het parlement, laat er geen twijfel over bestaan dat ze met ons willen samenwerken", zegt Dewinter. Volgens hem wil de N-VA-top dat echter niet geweten hebben. "Er spelen andere belangen, niet in het minst die van de regering."



Volgens Dewinter zal de Vlaamse onafhankelijkheid er komen via een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring in het Vlaams Parlement. "Dat is altijd onze strategie geweest, in de N-VA wordt daar op zijn minst ook over nagedacht."