Winnaar EuroMillions verdwenen: man die 168 miljoen won al 4 dagen niet meer op werk verschenen

Waar is de man die vorige week dinsdag 168 miljoen euro won met EuroMillions in Schaarbeek? Dat vragen zijn collega-straatvegers bij Bruxelles-Propreté zich af. Sinds woensdag is hij niet meer op het werk verschenen. "Ach ja, hoe zou je zelf zijn", klinkt het daar gelaten.

"Van de ene dag op de andere is hij niet meer komen opdagen", vertellen zijn collega's, die samen onze hoofdstad proper houden. Of de vader van vier ooit nog terugkomt, weten ze niet. Het is niet dat het nog nodig is, natuurlijk. Hoewel ze bij de Nationale Loterij wel de raad geven om in het begin gewoon verder te leven zoals je bezig bent. Tot je het nieuws van je winst een beetje verteerd hebt.



Want een schok is het elke keer wel. Dat vertrouwde de winnaar ook toe aan de mensen van de loterij. "Ik kon het nauwelijks geloven. Ik besefte pas de draagwijdte van wat me overkomen was, toen ik weer thuis was en achter mijn computer alles nog een keer controleerde", klonk het.