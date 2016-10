Treinverkeer opnieuw normaal tussen Sint-Niklaas en Zwijndrecht

Door: redactie

Het treinverkeer tussen Zwijndrecht en Sint-Niklaas verloopt vanaf deze ochtend opnieuw normaal, nadat zaterdag een passagierstrein tegen een spoorwerfkraan reed en ontspoorde. Dat meldt Frédéric Petit van spoorwegnetbeheerder Infrabel.

"Onze mensen hebben de werkzaamheden beëindigd, waardoor het treinverkeer tussen beide stations weer over beide sporen kan rijden", aldus Petit.



Spoorwerfkraan

Het ongeval gebeurde zaterdag kort na 07.30 uur in Melsele. Een reizigerstrein die onderweg was vanuit Poperinge reed er ter hoogte van een overweg in op een spoorwerfkraan, die op het nevenliggend spoor werd gebruikt. Een arbeider die in onderaanneming aan het werk was voor Infrabel, raakte gewond.



Door het ongeval was het treinverkeer tussen Sint-Niklaas en Zwijndrecht onderbroken en werden vervangbussen ingezet.