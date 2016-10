Na dodelijke crash: experts waarschuwen voor kracht elektrische wagens

Door: redactie

17/10/16 - 05u00

© Marc De Roeck.

Elektrische en hybride wagens maken veel minder geluid én zijn milieubewuster maar zijn minstens even krachtig als een wagen die gewoon op brandstof rijdt. Bovendien hebben zo'n wagens een hoger acceleratievermogen.

"Als een bestuurder het gaspedaal van een elektrische wagen indrukt, heeft de auto meteen volledige trekkracht. Bij een gewone wagen gaat dat stelselmatig. Net daarom trekken elektrische wagens sneller op", legt Tony Verhelle van Autogids uit. Zo gaat een hybride sportwagen BMW i8 van 0 naar 100 kilometer per uur in amper 4,4 seconden. Afgelopen weekend kwamen twee jongeren met zo'n wagen om het leven in Antwerpen. Ook drie andere slachtoffers lieten het leven tijdens weekendongevallen in Oudenaarde, Erembodegem en De Pinte.



