Actie 'Loop naar de Maan' haalt 270.000 euro op voor kankeronderzoek

Door: redactie

17/10/16 - 02u20 Bron: Belga

© reuters.

De 'Loop naar de Maan'-campagne, waarbij deelnemers uitgedaagd werden om samen de afstand van 384.450 kilometer tussen de aarde en de maan al lopend te overbruggen, heeft 270.000 euro opgebracht. Voor alle lopers die minstens 200 euro hebben ingezameld, vond gisterenavond een exclusieve slotloop plaats aan de Muur van Geraardsbergen.

De bedoeling van de uitdaging was om samen met veel lopers de afstand naar de maan, 384.450 kilometer, te overbruggen en zo kanker letterlijk en figuurlijk naar de maan te lopen. Exact 2.834 sportievelingen engageerden zich. Ze legden de afstand af en haalden zelfs in totaal 518.426 kilometer.



Klinische studies

De sponsoring van de lopers bracht 269.522 euro op. De som gaat naar klinische studies over het gebruik van niet-terugbetaalde geneesmiddelen voor de behandeling van kinderkankers en zeldzame kankers bij volwassenen.



Slotloop

Voor alle lopers die minstens 200 euro hebben ingezameld, werd gisterenavond bij volle maan een slotloop met randanimatie georganiseerd op en rond de Muur van Geraardsbergen.



Asteroïde

De deelnemer die over de campagne heen de hoogste score (combinatie van gelopen kilometers en ingezamelde euro's) behaalde, mocht zich eigenaar van een stukje asteroïde noemen.