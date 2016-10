"Deze drieling zal nooit een tweeling worden"

KATRIEN DE MEYER EN SVEN PONSAERTS

17/10/16 - 05u00

© Photo News.

Als één van een drieling sterft, blijft het dan een drieling? Voor Aaron, Femke en Candice (21) uit Haacht is dat helaas geen theorievraag meer. Broer Aaron heeft terminale botkanker. In november vertrekt de drieling op hun eerste én laatste reis als trio. Zijn jongensdroom: naar Japan.

In november vertrekt de drieling op hun eerste én laatste reis als trio. Zijn jongensdroom: naar Japan. "Haast u", had ­oncoloog Patrick Schöffski gezegd en hij stuurde Aaron 1.500 yen (zo'n 15 euro) uit zijn ­bureauschuif op, een restantje van een eigen Japan-trip. "Niet wachten als je nog wil gaan."



Botkanker

In september vorig jaar brak Aaron Darcis zijn arm bij het opheffen van een doos, niet eens zo'n zware. Het was zijn eerste en onmiddellijk ook laatste werkdag ooit. De arm bleek vol botkanker te zitten en werd afgezet. Uitzaaiingen in de longen moesten weg. Aaron vertelde zijn drielingzussen over zijn droom en de por van de dokter. Tokio, Kyoto, berg Fuji, de warmwaterbronnen, theeceremonies en tempels: alles uit de manga-strips en -films die hij verslindt sinds zijn tiende wil hij nog zien in dit leven.



Lees het hele verhaal van de drieling Darcis en hun op handen zijnde reis in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 2 euro.