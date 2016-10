Door: redactie

16/10/16 - 21u00 Bron: vtmnieuws.be

video

Een opmerkelijke blijk van solidariteit. Een jonge vrouw uit Ekeren met een grote kinderwens heeft dit weekend ruim 8.000 euro ingezameld via het internet. De vrouw wil niet dat ze door een chemokuur die ze moet ondergaan, later geen kinderen meer kan krijgen. Ze wil haar eicellen laten invriezen maar dat kost veel geld en wordt in haar geval niet terugbetaald.