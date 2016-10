Foto killerclown Gent blijkt nep

Door: KVE

16/10/16 - 21u35

© kos.

Verschillende media maakten vandaag gewag van het feit dat één of meerdere killerclowns in ons land zouden zijn gesignaleerd. Maar het beeld dat daarover de ronde doet is afkomstig uit de Verenigde Staten.

Voorlopig lijkt ons land aan de killerclowns te ontsnappen. Al leek het er even anders op toen een foto opdook van een iemand die vermomd als clown door Gent zou gelopen hebben. Zowel VTM als het Nieuwsblad toonden het beeld op hun website en social media. © Screenshot.

Maar het beeld is helemaal niet uit België afkomstig maar wel uit de Verenigde Staten waar het op 4 oktober de media haalde. De killerclown werd 's avonds gespot in Lake Orion aan een ijssalon en dus niet ergens in ons land. De politie van Gent heeft trouwens geen enkele melding binnengekregen. Ook in de Verenigde Staten duiken er heel wat verhalen over de zogenoemde killerclowns op die achteraf vals blijken te zijn. © kos.