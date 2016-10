Joery De Lille (29) is beste sommelier van België

Door: redactie

16/10/16 - 20u23 Bron: Belga

Joery Delille © rv.

Joery De Lille mag zich de beste Belgische sommelier van 2016 noemen. De wijnober van restaurant Horseele in Gent won vanavond in Dilbeek de finale van de Belgische Sommeliersgilde.

De finale van 'Best Sommelier of Belgium 2016' vond plaats in het Waerboomhof in Groot-Bijgaarden, een deelgemeente van Dilbeek. De eindstrijd ging tussen drie finalisten. De 29-jarige sommelier Joery De Lille haalde het van zijn collega-wijnkelners Gianluca Di Taranto van restaurant The Jane in Antwerpen en Stéphane Dardenne van restaurant La Table de Maxime in Paliseul, een gemeente in de provincie Luxemburg.



Negen proeven

De drie finalisten moesten het tegen elkaar opnemen in negen proeven, waaronder het herkennen van champagne, het identificeren van wijnetiketten en het blind proeven van twee wijnen en vijf producten.



De Belgische Sommeliersgilde organiseerde de wedstrijd in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Sommeliers (VVS) en de gastronomische club Prosper Montagné. De proeven werden beoordeeld door een uitgebreide jury van 22 leden.