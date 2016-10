Door: redactie

16/10/16 - 19u38 Bron: vtmnieuws.be

video

De krantenverkoper in Schaarbeek bij wie de Euro Millions-winnaar deze week zijn winnend biljet heeft ingediend, is de aandacht stilaan beu.De man wordt overstelpt door telefoons en mails van mensen die willen weten wie de eigenlijke winnaar van de pot van 168 miljoen euro is.