Gentse liberalen met zelfde top 5 naar kiezer als in 2012

16/10/16 - 19u19 Bron: Belga

Mathias De Clercq © belga.

In Gent trekt Open Vld in 2018 naar de gemeenteraadsverkiezingen met dezelfde top vijf als in 2012, met zoals eerder bekendgemaakt Mathias De Clercq op kop. Dat meldt Open Vld Gent.