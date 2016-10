Merksem huldigt Gaston Berghmansdreef in

Door: redactie

16/10/16 - 17u23 Bron: Belga

In het Antwerpse district Merksem is vandaag de Gaston Berghmansdreef officieel ingehuldigd. Het is een eerbetoon aan de komiek die op 21 mei op 90-jarige leeftijd overleden is. "Gaston Berghmans ademde Merksem en heeft ons op de kaart gezet door de harten van heel Vlaanderen te veroveren, dus dit is niet meer dan terecht", zegt districtsburgemeester Luc Bungeneers (N-VA). Berghmans' weduwe Jenny en dochter Chantal onthulden het naambordje.