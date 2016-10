Vlaams Belang voert actie tegen "Calais aan Vlaamse kust" aan Franse grens

bewerkt door: Laurence Schoukens

16/10/16 - 15u04 Bron: Belga

Naar aanleiding van de nakende ontruiming van het vluchtelingenkamp van Calais, hebben een twintigtal demonstranten van Vlaams Belang een symbolische actie gehouden aan de Frans-Belgische grensovergang in Adinkerke. De partij vreest voor een massale instroom van illegalen aan de kust.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) © belga.

De zogenaamde 'jungle' van Calais zou in de loop van komende week ontruimd worden. Tienduizend vluchtelingen worden dan in theorie verspreid over reguliere opvangcentra in Frankrijk. Vlaams Belang vreest dat veel illegalen toch gewoon zullen blijven proberen om in het Verenigd Koninkrijk te geraken. Wellicht komen de haven van Zeebrugge en de parkings langs de E40 hierdoor nog meer onder druk te staan, aldus de partij.



Criminaliteit

Volgens het Vlaams Belang zullen de illegalen niet alleen voor overlast, maar ook voor criminaliteit zorgen. "De economische sector, het kusttoerisme en de haven van Zeebrugge zullen in toenemende mate de schadelijke gevolgen dragen", zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin. Met extra grenscontroles neemt Vlaams Belang geen genoegen. Ze wil in West-Vlaanderen een volledige sluiting van de grens met Frankrijk. Zelfs de inzet van militairen wordt geopperd. "Wij willen geen tweede Calais aan onze Vlaamse kust. Als in Brussel het leger ingezet wordt om de veiligheid te garanderen, moet dat in de huidige omstandigheden ook hier kunnen."