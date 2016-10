De Block: "Wij zijn geen kaartersclub"

Door: redactie

16/10/16 - 13u48 Bron: vtmnieuws.be

video

"Wij zijn geen nieuw-samengesteld gezin of een kaartersclub, wij hebben geen relatie", zo reageerde minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) op de ruzies binnen de federale regering, live in de studio van VTM NIEUWS. "We gaan elk voor ons eigen ideaal, maar wat ons verbindt is meer dan wat ons verdeelt", zei ze. Het ging de afgelopen weken vaak behoorlijk hard aan toe tussen de regeringspartners om tot een akkoord te komen over de begroting. Maar "dat hoort bij de politiek en het maken van compromissen en deals", zo vindt De Block. "Ik vind dat niet prettig, ik ben liever bij een vergadering waar geen ruzie gemaakt wordt. Maar we moeten niet overdrijven, het is niet meer of minder dan in vorige regeringen."