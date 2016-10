Haastige De Wever: "Doe eens normaal"

Door: redactie

16/10/16 - 13u32 Bron: vtmnieuws.be

video "Allee, doe eens normaal", dat was ongeveer het enige wat een journalist van VTM Nieuws te horen kreeg van de haastige N-VA-voorzitter Bart De Wever, na de State of the Union van premier Michel in de Kamer vanmiddag.

Commilitones, het duel tussen Rome en Griekenland gaat alsnog door en wordt verschoven naar 13.30 uur. — Bart De Wever (@Bart_DeWever) Sun Oct 16 00:00:00 MEST 2016

De Wever was eigenlijk niet van plan om te komen, want hij had een culturele activiteit in Antwerpen, maar De Wever wijzigde zijn plannen in laatste instantie.



De Wever trok in het parlement een spurtje, wellicht om op tijd terug in Antwerpen te geraken voor een debat in de Antwerpse Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience over welke antieke beschaving de grootste was: de Griekse of de Romeinse. De Wever verdedigt er de Romeinen.