Door: redactie

16/10/16 - 13u32 Bron: vtmnieuws.be

"Ik had verwacht dat de premier eindelijk zou zeggen dat hij de vraag van de mensen voor een evenwichtigere begroting, ernstig zou nemen en er ook een timing op zou zetten", zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci over de State of the Union van premier Michel. "Dat is niet gebeurd. Het is duidelijk dat de facturen, waar we overigens heel weinig details over hebben, bij de gewone mens zullen komen te liggen. Maar dat zal elk geval niet ernstig genomen worden door deze regering."