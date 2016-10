Volg hier live de 'State of the Union' van premier Charles Michel

Door: redactie

16/10/16 - 11u36

Bekijk meer video's van vtmnieuws op nieuws.vtm.be

video Om 12 uur gaf premier Charles Michel zijn beleidsverklaring in de Kamer.

De zogenaamde 'State of the Union' moest normaal dinsdag al plaatsvinden, maar werd toen uitgesteld nadat de regering maandagnacht zonder akkoord uit elkaar ging. Vooral hervormingen over de vennootschapsbelasting, meerwaardebelasting en het stimuleren van aandelen waren de struikelblokken.



Over deze drie socio-economische hervormingen is overigens nog steeds geen consensus. De coalitiepartners hebben afgesproken deze zaken "te bestuderen", zonder daar een termijn op te plakken.



Voor het overige is er wel een begrotingsakkoord, dat ook tijdig aan Europa zal worden gepresenteerd. Morgen zal de Kamer debatteren over de begroting, dinsdag wordt er gestemd.