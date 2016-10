Bestelwagen rijdt tegen gevel van huis, bewoner valt politie aan

Door: redactie

Herentals Aan Witbos in Herentals is vorige nacht een bestelwagen tegen de gevel van een woning beland nadat de bestuurder de controle over het stuur had verloren. Dat zegt de lokale politie van de zone Neteland. De bestuurder raakte slechts lichtgewond en de schade aan de woning bleef beperkt, maar de bewoner was door het incident erg overstuur en viel de hulpdiensten en politie aan. Twee agenten moesten naar het ziekenhuis voor verzorging. De agressieveling werd opgepakt, maar is intussen weer vrij.