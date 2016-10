"Ik trek het niet meer": eigenaar winkel waar winnend EuroMillions-lot werd gekocht geterroriseerd met telefoons en mails

Door: redactie

16/10/16 - 10u07 Bron: La Dernière Heure Dimanche

Serkan Mola in zijn boekenwinkel. © Marc Baert.

De aandacht was leuk in het begin, maar het lachen is de uitbater van de boekenwinkel waar vorige week het winnende lot van EuroMillions werd gekocht intussen vergaan. Tot midden in de nacht toe wordt hij bestookt met telefoons, mails en brieven. En niet alleen van mensen die hulp willen vragen aan de winnaar, zelfs bankiers willen zijn gegevens 'om zich over hem te ontfermen'.

"Ik kan het gewoon niet meer bijhouden", zucht de bekendste boekenverkoper van het land, Serkan Mola uit Schaarbeek. "Ik neem zelfs de telefoon niet meer op. Ik trek het gewoon niet meer."



Gisterenmorgen in alle vroegte stond er opeens een groep jongeren uit Namen aan zijn voordeur. "Ze dachten dat ik zélf die 168 miljoen gewonnen had", vertelt hij. "Ze hadden mijn foto in de media gezien en meenden dat ik de gelukkige was. Ik heb een gezin en een kind, ik wil niet meer lastiggevallen worden. Het is onhoudbaar. Ik heb al aan de Nationale Loterij gevraagd om duidelijk te communiceren dat ik níét zelf de winnaar ben en dat ik géén contact met hem heb." Lees ook Euromiljonair is straatveger: Gelukkig getrouwd, 4 jonge kindjes

