N8 afgesloten na dodelijk verkeersongeval

Ronny De Coster

16/10/16 - 10u43 Bron: Het Laatste Nieuws

© De Coster.

Bij een verkeerongeval op de weg van Kluisbergen naar Oudenaarde (N8) in Oost-Vlaanderen is deze ochtend rond negen uur een dodelijk verkeersongeval gebeurd.

Een auto die reed in de richting Oudenaarde, week door een nog onbekende oorzaak rechts van de weg af en botste tegen een geparkeerde vrachtwagen. De klap was bijzonder hard. Teams van de brandweerposten Kluisbergen en Oudenaarde snelden ter plaatse om de chauffeur, een man uit Oudenaarde, uit de helemaal verhakkelde auto te bevrijden. Maar alle hulp kwam te laat.



Weg blijft afgesloten

Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, stuurt een verkeersdeskundige om de precieze omstandigheden van de crash te onderzoeken. Intussen blijft de N8 in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.