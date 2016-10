Vijftien chauffeurs onder invloed van drugs betrapt in Antwerpen

PLA

wodca-actie De Antwerpse verkeerspolitie heeft zaterdagnacht op vier plaatsen Wodca-controles gehouden. 4.059 bestuurders werden gecontroleerd. 2,5 % van die bestuurders reed onder invloed van alcohol of drugs.

De controles vonden tussen zaterdagavond 18 uur en zondaochtend 6 uur plaats op de Brusselstraat, aan de R11, op de Singel (Berchem) en aan de Noorderlaan.



Honderd bestuurders reden onder invloed: 48 bestuurders bliezen 'positief', 11 van hen moesten onmiddellijk hun rijbewijs inleveren voor 15 dagen. 38 personen bliezen 'alert'.



Veertien bestuurders reden onder invloed van verdovende middelen. Ze legden een positieve speekseltest af. De 14 rijbewijzen werden meteen voor 15 dagen ingetrokken.



Opvallend was ook de controle van een wagen waarin maar liefst elf personen zaten. Veel te veel voor het aantal verzekerde zitplaatsen in de auto. Het overtal moest op zoek naar een andere oplossing om op bestemming te geraken.



De politie stelde bij de controles ook vast dat een aantal bestuurders zonder een autoverzekering reed. Van wie onverzekerd rondreed, werd de wagen in beslag genomen.



De verkeerspolitie zette voor deze Wodca-actie 95 personen in. Ze kreeg hierbij de steun van 38 aspiranten van Campus Vesta (politieschool). Alle deze toekomstige inspecteurs zullen later werkzaam zijn bij Lokale Politie Antwerpen, waardoor hun inzet een grote meerwaarde was.