Bewoonster (70) komt om het leven bij hevige woningbrand in Oostende

Siebe De Voogt

16/10/16 - 07u17 Bron: Het Laatste Nieuws

© De Voogt.

Bij een hevige woningbrand in de Noord-Edestraat in Oostende is vannacht een 70-jarige vrouw om het leven gekomen. Het vuur brak rond 3.15 uur uit, toen de bewoonster van het pand op de eerste verdieping lag te slapen. Meteen stond de rijwoning in lichterlaaie.