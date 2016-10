Dit de reden waarom Bart De Wever de State of the Union niet bijwoont

Door: redactie

15/10/16 - 23u26 Bron: Twitter

"Kan morgen regeerverklaring helaas niet bijwonen. Moet oude Rome verdedigen tegen de Grieken in duel tvv Erfgoedbibliotheek en Letterenhuis." Die tweet stuurde De Wever eerder vandaag de wereld in.

Eerste minister Charles Michel zal morgen om 12 uur zijn regeringsverklaring ('State of the Union') afleggen in de Kamer. Normaal had de verklaring dinsdag moeten plaatsvinden, maar omdat de onderhandelingen tussen de regeringspartijen aansleepten, werd die uitgesteld.



Het is uitzonderlijk dat de Kamer op zondag vergadert, vooral als het is om te luisteren naar de State of the Union van de premier. Michel ziet er een vorm van flexibiliteit in en ook "een kwestie van democratie".



Op de oppositiebanken is men minder enthousiast. Volgens Jean-Marc Nollet (Ecolo) is de ploeg-Michel "geen regering meer, maar een improvisatieliga".