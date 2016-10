Door: redactie

15/10/16 - 19u46 Bron: vtmnieuws.be

video

Voor de eerste keer vindt een informatieweek plaats over niet-aangeboren hersenletsels. Elk jaar worden in ons land 50.000 mensen getroffen door een hersenletsel, bijvoorbeeld na een zwaar ongeval of door een infarct. Mensen in hun omgeving weten doorgaans niet hoe ze daarmee moeten omgaan, en hoe ze hulp kunnen bieden.