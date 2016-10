Dochter Tom Simpson fietst volgend jaar mee met 'Memorial Tom Simpson'

Door: redactie

Tom Simpson op de flanken van de voor hem fatale Mont Ventoux © Belga/AFP.

Joanne Simpson, de dochter van wielrenner Tom Simpson die in 1967 het leven liet op de Franse Mont Ventoux, zal op 17 juni volgend jaar meefietsen in de "Memorial Tom Simpson". Dat meldt organisator Sporta van de dertiende editie van het fietsevenement en de de beweegcampagne "Mon Ventoux".

"Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat Tom Simpson overleed tijdens een rit van de Ronde Van Frankrijk met aankomst op de Mont Ventoux", zegt Bart Vandegaer van Sporta. "Daarom organiseert Mon Ventoux in 2017 de 'Memorial Tom Simpson'. Zijn dochter Joanne zal meefietsen en een bloem neerleggen aan het monument op de mythische berg. We hebben al een 200-tal inschrijvingen. Ons doel blijft om meer mensen via de fiets aan het bewegen te krijgen."



De "Memorial Tom Simpson" en de campagne werden zaterdag voorgesteld in het Centrum Ronde Van Vlaanderen in Oudenaarde. De memorial vindt plaats op zaterdag 17 juni 2017, met financieel journalist Paul D'hoore als een van de deelnemers.