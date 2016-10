Kuifje opent een eigen galerij op de Brusselse Zavel

Door: redactie

15/10/16 - 19u48 Bron: Belga

Kuifje en Bobby (archieffoto) © Hergé-Moulinsart 2014 .

Aan de Grote Zavel in Brussel is een nieuwe galerij geopend die volledig in het teken staat van Kuifje. Verzamelaars kunnen er hun hart ophalen aan verschillende unieke collectiestukken.

De nieuwe Kuifje-galerij is niet enkel een eerbetoon aan de erfenis van Hergé. Het is ook een boetiek voor de verzamelaar en bovenal een promotiemiddel voor het Hergé-museum in Louvain-la-Neuve.



"Kuifje en Hergé zijn zelf echte Brusselaars en maken ondertussen deel uit van het Brusselse Erfgoed. Je moet weten dat er elke zaterdag en zondag veel Europese toeristen passeren op de Zavel, dus dit is de ideale locatie om het museum te promoten", vertelt Yifei Tchang, de beheerder van de Kuifje-souvenirwinkel aan de Brusselse Grote Markt.



De galerij onderscheidt zich van de souvenirwinkel door echt in te zetten op de uniekere en artistieke stukken. Zo worden er enkele lithografieën en een uniek beeldhouwwerk tentoongesteld en verkocht.



"De galerij is een venster voor de echte verzamelaars. De stukken tonen de knowhow van onze Europese partners en zijn altijd beperkt tot 77 stukken. De leeftijd van Hergé", aldus Tchang.



Daarnaast is er ook een uitgebreide bibliotheek met boeken die in verschillende talen te verkrijgbaar zijn. De galerij is wekelijks open van dinsdag tot zondag.